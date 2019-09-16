الخارجية:التحقيقات الأولية تشير لاستخدام أسلحة إيرانية في «هجمات أرامكو»

أكدت وزارة الخارجية، أن الهدف من الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، يوم السبت، موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، مشيرة إلى أنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها اليوم، عن إدانة المملكة العربية السعودية لهذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن والدوليين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أسفرت عن أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

كما أعربت المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها.

وأكدت المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.

