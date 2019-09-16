الكويت أمام مجلس الأمن: ندعم تدابير السعودية كافة لحفظ أمنها وسلامة أراضيها

جدَّد مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، التأكيد على دعم بلاده لإجراءات المملكة العربية السعودية كافة لحفظ أمنها.

وأدان العتيبي، في جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن الهجوم على منشآت أرامكو، مؤكدًا دعم الكويت الكامل للمملكة ولكافة التدابير التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة اراضيها، وفقًا لصحيفة «القبس».

من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على الدوام على كل تهديد يمسُّ أمنها واستقرارها، قائلًا: «نحن واثقون كل الثقة بحكمة ونهج القيادة السعودية، والذي على الدوام يجمع ولا يفرق، ويضع مصالح العرب والمسلمين أولوية له، وسيستمر هذا الخط واضحًا جليًّا وشفافًا كما كان منذ عهد المؤسس.

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وأضاف الغانم، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، «حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين وشعبها الطيب الأصيل من كل شرٍّ ومكروه، ونؤكد تأييدنا للإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، ووقوفنا إلى صفها واجب واستحقاق».

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول السبت، أنَّ فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» سيطرت على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، عقب استهدافهما بطائرة دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إنّه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو، حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار (درون)؛ وتمَّت السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.