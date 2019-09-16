إسبر: تحدثت مع ولي العهد بشأن الهجوم الأخير على منشأتي أرامكو

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إنه أجرى اتصالا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدفاع العراقي حسن الشمري، بشأن الهجوم الحوثي على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

ووصف وزير الدفاع الأمريكي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بأنها «غير مسبوقة».

وتابع إسبر: نعمل مع شركائنا للدفاع عن قواعد النظام العالمي التي تحاول إيران تقويضه.

وأشار إلى أنه عاد للتو إلى «البنتاجون» من اجتماع في البيت الأبيض، «حيث أطلعت قيادة وزارة الدفاع وغيرها من القائد الأعلى على الوضع».