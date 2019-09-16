ملك البحرين يؤكد للملك سلمان تأييده المطلق لما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها

عبر ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه ملك البحرين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد ملك البحرين على تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكدًا أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد؛ لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وثمّن ملك البحرين الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت تعرُّض منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو لهجوم بطائرات دون طيار؛ ما أدَّى إلى اندلاع حريق في معملَيْن للشركة في محافظة بقيق وهجرة خريص شرق المملكة. وأوقفت تلك الهجمات نحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه بحسب التقديرات الأولية، أدت الانفجارات إلى توقُّف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من المخزونات.

وأضاف أن الانفجارات أدَّت إلى توقُّف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تُقدر بنحو مليارَي قدم مكعب يوميًّا تُستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو 50%.

