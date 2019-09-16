«إغاثي الملك سلمان» ينجح في إعادة 220 طالبًا وطالبة يمنيين إلى مواصلة دراستهم

نجح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة نحو 220 طالبًا وطالبة يمنيين إلى مواصلة دراستهم، وذلك بعد أن دعم المركز استئناف النشاط التعليمي لـ«مدرسة السعيد للتعليم الأساسي» في مدينة المخا بالساحل الغربي لليمن، التي تضررت مرافقها جرّاء اعتداءات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وجاء استئناف العملية التعليمية في مدرسة «السعيد» متوافقًا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على ألا يتعطل تعليم أبناء المنطقة عن التعليم، وهو ما يتماشى مع رؤية المركز الهادفة؛ لاستمرار مسيرة التعليم الأساسي في اليمن عمومًا، والمناطق الفقيرة والمتضررة من الحوثيين على وجه الخصوص.

وأعاد المركز بالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية» الأمل إلى طلاب المدرسة من خلال توفير 6 فصول دراسية، جرت تهيئتها مؤقتا على شكل خيام مفروشة مع تأمين الوسائل التعليمية اللازمة في كل خيمة، وستستخدم كبدائل عاجلة إلى حين إعادة تأهيل مبنى المدرسة من جديد. وأسهم تدخل المركز في التسريع بعودة الطلاب إلى مواصلة تعليمهم أسوة بزملائهم في المناطق والمحافظات الأخرى، وذلك بعد أن فقد الأهالي الأمل في استئناف دراسة أبنائهم.

وأكد مدير المدرسة عبد سالم تركي عودة نصف الطلاب البالغ عددهم 450 طالبًا وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد، فيما بدت الفرحة غامرة على وجوه الطلاب السعداء بمدرستهم والتقائهم مع زملائهم ومدرسيهم من جديد.