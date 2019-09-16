بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم الإثنين، صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .
وأدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان والأمير عبدالعزيز بن محمد عياف والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وأبناء الفقيد الأمير فيصل بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن والأمير فهد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن والأمير محمد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن.
وكذلك الأمير عبدالعزيز بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن والأمير عبدالله بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن والأمير سلطان بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن والأمير خالد بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن والأمير عبدالرحمن بن مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.
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