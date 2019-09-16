«هدف»: نعمل على تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في تخصصات نادرة

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد السديري، اليوم الإثنين، أن ملتقى «لقاءات» سيُعقد في عموم مناطق المملكة؛ بهدف استفادة الباحثين والباحثات عن عمل، والطلاب والموظفين ورواد وأصحاب الأعمال، من مبادرات وبرامج الصندوق والتعريف بها، وكذلك التيسير عليهم وتوفير الجهد.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لملتقى «لقاءات جدة 2019»، الذي انطلق اليوم، بتنظيم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وأضاف السديري، أن «الصندوق يسعى لتعظيم استفادة جميع الشرائح من مخرجات ولقاءات الملتقى، والفعاليات المصاحبة له، من ندوات ومحاضرات وورش عمل، ومعرض توظيـف بمشـاركة منشآت القطـاع الخـاص».

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وحول دور «هدف» في تأهيل السعوديين والسعوديات في التخصصات النادرة بسوق العمل، أوضح السديري، أن الصندوق يعمل بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف بالمعاهد غير الربحية، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في تخصصات نادرة ومطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف في أحد المعاهد غير الربحية المرخصة من الشركات الاستراتيجية بالمؤسسة كجهات تدريب غير ربحية، كما يخدم البرنامج عدة قطاعات منها، السياحة والفندقة والطافة والتعدين والانشاءات والمياه والكهرباء والنقل والخدمات الصناعية والغذائية.

وفي مجال تمكين المرأة ودعم استقرارها الوظيفي، أوضح السديري، أن الصندوق أطلق برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» من أجل تخفيف تكاليف نقل المرأة العاملة من وإلى مقر العمل، وذلك بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة، مشيرًا إلى استفادة أكثر من 40 ألف موظفة سعودية في القطاع الخاص من هذا البرنامج، كما بلغت عدد الرحلات فيه أكثر من 8 ملايين رحلة من وإلى مقر العمل.

وأضاف السديري أن «هدف» أطلق برنامج دعم حضانات الأطفال «قرة»؛ من أجل تحفيز المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، وذلك من خلال دعمها ماديًا بتغطية جزء من تكلفة رسوم تسجيل أطفالها في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.