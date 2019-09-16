بعد واقعة طالب حافلة تبوك.. «المرور» يصدر تنبيهًا لقائدي المركبات

نبَّه المرور السعودي على قائدي المركبات بضرورة التركيز عند التوقف لتحميل وتنزيل الطلاب.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، «يجب على قائدي المركبات عند التوقف لتحميل وتنزيل الطلاب التنبه وعدم الوقوف بشكل يعرقل حركة سير الطلاب أو يغلق الطريق».

يأتي ذلك بعد توثيق أحد المواطنين حادثة مأساوية لسقوط أحد الطلاب من حافلة مدرسية بمنطقة تبوك، بمقطع فيديو، أظهر الطالب متعلقًا بالحافلة التي كانت تسير داخل أحياء مركز بئر بن هرماس الواقع على بعد 50 كيلومترًا من مدينة تبوك.

وتوصلت «عاجل» إلى معلومات حول الحادثة مفادها بأن الطالب بعد أن أوصله السائق إلى منزله عاد مرة ثانية وركب الحافلة من الخلف للاستعراض أمام زملائه ولم يكن يعلم أن سائق الحافلة الذي لم يشاهده بتاتًا سيستمر في القيادة.

وسار سائق الحافلة مسافة طويلة والطالب متعلق بها وفي النهاية فضَّل الطالب القفز من الحافلة والسقوط على الأسفلت بطريقة خطرة؛ حيث كادت إحدى السيارات التي تسير خلف الحافلة تدهسه، لكنه نجا في اللحظة الأخيرة.