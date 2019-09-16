«الجوازات» توضح إمكانية بقاء الموظف الوافد شهرين بعد انتهاء الإقامة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي للموظف الوافد إلى قبل انتهاء صلاحية هوية مقيم.
وتلقّت المديرية -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- استفسارًا من أحد متابعيها بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لموظف قبل انتهاء الإقامة بأسبوع، ومدى إمكانية بقائه في المملكة شهرين بعد انتهاء الإقامة.
وردّت «مديرية الجوازات»، بتغريدة قالت فيها «إنه يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي حتى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم، وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم».
كانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت أن«إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية، طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله»، وتابعت أنه «في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال على صاحب العمل، ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».
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