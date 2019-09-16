سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الثلاثاء، تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على وسط وشرق وغرب المملكة.

وأضافت أنه متوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن هناك توقعًا بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم هو أول موسم «الصفري»، ويتزامن ذلك مع دخول ثالث نجوم «سهيل».

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إن موسم «الصفري» عدد أيامه 39 يومًا، وهو من المواسم الهامة؛ حيث تتضح فيه الرؤية على ماهية الشتاء القادم، من حيث البرودة والأمطار.

وأضاف الزعاق أنه سمي بـ«الصفري» بسبب اصفرار الأجساد من الأمراض الموسمية كالزكام والحساسية، بسبب التغيرات الجوية، مشيرًا إلى أنه يستمر حتى نجم الوسم الأول (39) يومًا.