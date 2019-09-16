ناقش 16 فرعا من فروع جمعية البر في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مساء أمس، خطة عمل واستعدادات فعاليات واحتفالات الجمعية باليوم الوطني 89، وذلك بمقر الإدارة العامة للجمعية بالدمام. وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، إن برامج وفعاليات الجمعية تشمل زيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية والمستشفيات تحت شعار «قافلة في حب دوت الخليج 2»، والتي ستنفذها بر الشرقية للعام الثاني على التوالي عبر فروعها بالمنطقة الشرقية، كما ستنفذ الجمعية وفروعها أيضا هذا العام مبادرة «مواهب وطنية» والتي تسعى لاكتشاف وتنمية المواهب والمهارات التي تتخذ هوية وطنية كمنافسات الأيتام وأبناء الجمعية في إلقاء القصائد الوطنية، كما ستنافس أسر الجمعية الرائدة بعرض مواهبها ومهاراتها الوطنية كالمشغولات اليدوية والحرفية المعبرة عن اليوم الوطني، وذلك ضمن معرض «في حب دوت الخليج»، الذي تنفذه الجمعية احتفالا باليوم الوطني 89.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 16 فرعا لبر الشرقية تناقش استعداداتها لليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.