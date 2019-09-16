تنسيق لإيصال الكهرباء في قرى ومخططات أبها

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مطالبات المواطنين بوجود الأعمدة في الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية، ومناقشة ما وصل له إيصال التيار لمقر جامعة الملك خالد في الفرعاء، إلى جانب ومناقشة مشاريع الأمانة الخاصة بالانارة ومناقشة عقود المقاولين. وقال آل فهيد «تم الاتفاق على إيصال التيار الكهربائي إلى مشاريع الطرق الحالية الرابطة بين القرى وأيضاً المخططات».
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