تنسيق لإيصال الكهرباء في قرى ومخططات أبها

عقد أعضاء بلدي أبها لقاء مع شركة الكهرباء لمناقشة طلبات الأهالي في القرى والمخططات، وأوضح مدير العلاقات العامة وعضو بلدي أبها مبارك آل فهيد أمس، أنه استكمالا لمتابعة طلبات الأهالي في القرى والمخططات، وقام المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس محمد آل بريق ويرافقه أعضاء المجلس بزيارة لمدير عام شركة كهرباء عسير صالح الغامدي مساء أول من أمس، وتمت مناقشة إطلاق التيار الكهربائي لإنارة القرى والطرق الرابطة بينها، وأيضا عدد من المخططات وفك الارتباط مع الأمانة لإيصال التيار للمباني. وباشتراط مشهد إزالة المخلفات، وإثقال عاتق المواطن بعمل غرف كهرباء في بعض المباني بالإضافة إلى وضعها الحالي ومشكلتها كتشوه بصري، ومناقشة استكمال تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية، بالإضافة إلى مشكلة الأبراج في حي الهيام ومتى يتم إنهاء معاناة سكان المخطط ملاك الأرضي بجوار الضغط العالي.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مطالبات المواطنين بوجود الأعمدة في الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية، ومناقشة ما وصل له إيصال التيار لمقر جامعة الملك خالد في الفرعاء، إلى جانب ومناقشة مشاريع الأمانة الخاصة بالانارة ومناقشة عقود المقاولين. وقال آل فهيد «تم الاتفاق على إيصال التيار الكهربائي إلى مشاريع الطرق الحالية الرابطة بين القرى وأيضاً المخططات».