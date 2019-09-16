جامعة خالد تحتفل بالطلاب المستجدين والمتفوقين

أكد مدير جامعة الملك خالد، فالح رجاء الله السلمي أن تميز الجامعة وتحقيقها عددًا من النجاحات على المستوى المحلي والدولي يعود إلى تضافر جهود منسوبيها وحرصهم على تقدمها وتميزها في شتى المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، مضيفًا أن الطلاب والطالبات هم أحد أهم أركان العملية التعليمية في الجامعة ولهم دور كبير في دعمها وتحقيق النجاح لها. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال الطلاب المستجدين الذي نظمته الجامعة ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب أمس، كما رحب السلمي بالطلاب المستجدين، راجيا لهم دوام التوفيق والنجاح، ودعاهم إلى أن يستفيدوا من كل الإمكانيات التي تتيحها لهم جامعتهم. وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي يتناول معلومات عن الجامعة ومرافقها، إلى جانب إقامة عرض مسرحي ودورة تدريبية قصيرة تمحورتا حول موضوع الإرشاد الأكاديمي وأهمية التواصل مع المرشد الأكاديمي في مسيرة الطالب الجامعي، عقب ذلك، تم تكريم طلاب العام الجامعي الماضي المتفوقين الحاصلين على معدل 5/‏‏5، وحصلت على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة، الطالبة نوف أحمد آل خادم.



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