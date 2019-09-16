حريق يودي بـ7 أشخاص في الرياض

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين فجر أمس يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية. وعلى الفور انتقلت فِرَق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث؛ حيث اتضح أنه حريق في شقة بالدور الأرضي في عمارة مكونة من دورين، وقد تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة في تشبع الموقع سريعًا بالأدخنة الكثيفة، وقد عملت الفِرَق فورًا على إخراج المتواجدين وعددهم 9 أشخاص وهم في حالة حرجة جدًّا بفعل استنشاق الأدخنة؛ حيث أعلن وفاة 7 أشخاص من قِبَل الفِرَق الطبية بعد الكشف عليهم، وحالتي إصابة نُقلتا للمستشفى، وقد تم إحالة الحادث للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.



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