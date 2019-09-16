الفلقي يتفقد مركز صحي المقاعد

تفقدَ محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي أمس مركز الرعاية الصحية الأولية بالمقاعد، يرافقه مدير القطاع الصحي بمحايل المشرف على مستشفى المحافظة العام محمد زيد عسيري، وذلك ضمن جولاته على عددٍ من المرافق الحكومية والصحية بالمحافظة. واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، كما التقى بعدد من المرضى. وأكد محافظ محايل المكلف أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.



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