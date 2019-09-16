تقنية المعلومات بجامعة جازان تواكب تحولات ورؤية 2030

أكد مدير جامعة جازان مرعي حسين القحطاني على أهمية تطوير القطاع التقني والمعلوماتي في الجامعة بما يناسب رؤية المملكة 2030، وذلك في اللقاء الذي عقدته عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أمس على مسرح كليتي الآداب والمجتمع، بحضور وكلاء وعمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. من جهته، قال عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات إبراهيم غاشم، إن العمادة تعمل في إطار خطة إستراتيجية للنهوض بقطاعي التقنية والمعلوماتية في الجامعة، وذلك في إطار الأهداف التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الرقمي في المملكة. مبينا أن خطة تقنية المعلومات الإستراتيجية لا تغفل جانب الاهتمام بمشاريع التحول الرقمي كجزء أساسي من هذه الخطة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك في إطار تمكين عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي لتعزيز فرص اللحاق بركب المدن الجامعية الذكية حول العالم والتقدم عليها. وأشار غاشم إلى البنى التحتية التي أنجزتها الجامعة فيما يتعلق بتقنية المعلومات، ومشاريع وأنظمة الربط الوطنية التي تم إنجازها وما سيتم مستقبلا، إضافة إلى تطوير ودعم قسم التعليم الإلكتروني. وختم حديثه بالإشارة إلى أهم الخطط التطويرية ومستقبل التحول الرقمي للجامعة في ضوء رؤية المملكة 2030.



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