أمير القصيم يستقبل مديري الجهات الحكومية والأمنية ومنسوبي الإمارة

نوه أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية تجاه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين في كافة أنحاء المنطقة، مبيناً أن روح التكاتف والتعاون هي منهج مهني يمنح السرعة في الأداء والدقة في التنفيذ نحو تعزيز كافة الخدمات لأبناء هذه المنطقة. وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن المنجزات التي تحققها المنطقة وفي مختلف قطاعاتها، والتي كان آخرها انخفاض نسبة البطالة في المنطقة بنسبة 5./ % هو انعكاس جهد جماعي قدمته كافة القطاعات ذات العلاقة، لتحقيق تطلعات القيادة، مشيداً بحس المسؤولية التي يتحلى بها منسوبو القطاعات تجاه تقديم كافة الخدمات والاحتياجات والمتطلبات للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على افتخاره واعتزازه بكل إدارة حكومية لا تتثاءب، متمنياً للجميع كل التوفيق، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دوت الخليج نعمة الأمن والأمان والسلامة والنماء والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال لقائه بديوان إمارة المنطقة مديري القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة والمشايخ والمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي، وقائد معهد طيران القوات البرية اللواء طيار ركن عبدالله الجهني، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير عام فرع وزارة المالية بالقصيم يوسف أبا الخيل. واستمع أمير منطقة القصيم لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية بالمنطقة واستعدادات اليوم الوطني 89، بالإضافة إلى سير المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً لتعزيز وتنمية وتطوير الخدمات بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة.



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