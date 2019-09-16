مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات هدف 2019

أهداف الملتقى
عدد السديري في كلمته أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030، ثم أعلن بعدها الأمير مشعل بن ماجد افتتاح الملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل.
أهداف
يذكر أن الملتقى والذي يستمر لمدة 3 أيام يستهدف منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة، كما يصاحبه معـرض للتوظيف في المنشآت المشـاركة، كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.
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