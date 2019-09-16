مشعل بن ماجد يفتتح ملتقى لقاءات هدف 2019

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، افتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أمس الإثنين ملتقى لقاءات جدة 2019، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية محمد السديري، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات. وعند الوصول تجوّل بأركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة واستمع لشرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشـرة والموجهة لـكل فئة، كما بارك سموه خلال الجولة توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية، وذلك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

أهداف الملتقى

عدد السديري في كلمته أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030، ثم أعلن بعدها الأمير مشعل بن ماجد افتتاح الملتقى نيابة عن الأمير خالد الفيصل.

أهداف

يذكر أن الملتقى والذي يستمر لمدة 3 أيام يستهدف منشآت القطـاع الخـاص والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة، كما يصاحبه معـرض للتوظيف في المنشآت المشـاركة، كما يتيح جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.