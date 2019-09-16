إطلاق فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى

تطلق وزارة الصحة فعالية العالمي لسلامة المرضى بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة، تحت شعار «تحدث لسلامة المريض» والذي يصادق الـ17 من سبتمبر من كل عام. وتستهدف الفعالية المرضى والممارسين الصحيين في جميع الأقسام والتخصصات في المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، بهدف رفع معايير سلامة المرضى، وتشمل عددا من الموضوعات في الصيدلة والجودة ومكافحة العدوى والمختبرات والتمريض والأشعة والأسنان والجراحة، إضافة إلى التوعية بأهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمرضى. وتتضمن الحملة إقامة ورش عمل ومحاضرات، إلى جانب نشر صور فوتوغرافية وإنفوجرافيك في هاشتاق الفعالية في تويتر #اليوم العالمي لسلامة_المرضى، وتعتبر سلامة المرضى إحدى أهم أولويات منظومة الصحة باعتبارها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد إحدى مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذًا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، حيث يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية. وتعتبر سلامة المرضى إحدى أهم أولويات منظومة الصحة باعتبارها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد إحدى مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية.



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