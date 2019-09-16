السعودية اليوم / استحداث إدارة للأمن السيبراني بأمانة منطقة جازان



جيزان 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

استحدثت أمانة منطقة جازان، إدارة للأمن السيبراني ، وذلك ضمن خطتها التطويرية، المتضمنة الإعتماد على الكفاءات المؤهلة، والاستفادة من الطاقات والكوادر البشرية الشابة .

وأكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أهمية أمن المعلومات للقطاع البلدي التي تأتي مُلحة مع التحولات الرقمية والإعتماد بشكل كبير على الخدمات الإلكترونية والمنصات التفاعلية ، حيث يتطلب ذلك ضرورة المحافظة على أمن وسلامة المعلومات والبيانات وحمايتها .

من جانبه بين مدير إدارة الأمن السيبراني بأمانة جازان علي بن أحمد جعفري ، أن العمل سيجري لتطوير أنظمة حماية المعلومات والعمل على زيادة الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي أمانة منطقة جازان .

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22:41ت م

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