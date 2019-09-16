السعودية اليوم / الزياني يجتمع مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة



فيينا 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في العاصمة النمساوية فيينا اليوم مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) يوري فيدوتوف.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، من خلال تبادل المعلومات وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في هذا المجال بما يعزز الجهود التي تقوم بها دول المجلس في مجال مكافحة الجرائم المنظمة.

حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون في فيينا محمد الغيلاني، والوفد المرافق للأمين العام.

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20:58ت م

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