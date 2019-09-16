السعودية اليوم / محافظ تيماء يدشن حملة السلامة العامة "وعيكم .. نجاة "



تبوك 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم حملة الدفاع المدني للسلامة الوقائية تحت عنوان "وعيكم ..نجاة " التي تنظمها الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات المنطقة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بتيماء العقيد طلال البركات.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التقيد باشتراطات السلامة بالمنشآت الخاضعة للإشراف الوقائي وتعزيز مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية التقيد باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة من شتى الأخطار المحيطة، ومن ضمنها الأخطار المنزلية وأخطار المجازفة أثناء هطول الأمطار والسيول .

كما تهدف الحملة للوقوف على دور المختص بأعمال السلامة والتأكد من إلمامه التام بمتابعة التعليمات التي تكفل فعالية وسائل السلامة في المواقع سواء كانت منشأة حكومية أو أهلية كالمدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية والأسواق والمولات التجارية والفنادق والشقق المفروشة ودور الإيواء، من خلال تنفيذ عدة برامج مثل إقامة المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات وإقامة المعارض التوعوية وفق الخطة التي وضعتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة التي تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

// انتهى //

20:48ت م

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