السعودية اليوم / "هدف" و"تعليم مكة المكرمة" يوقعان مذكرة للتعاون في الإرشاد المهني



جدة 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة في جدة اليوم, مذكرة للتعاون في مجال الإرشاد المهني، وذلك على هامش ملتقى لقاءات جدة الذي بدأ اليوم ويستمر ثلاثة أيام.

وقع المذكرة مدير "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري ومدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي وذلك انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030 وسعياً من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تمكين السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين.

وترتكز المذكرة على تفعيل برامج ومبادرات الصندوق في الإرشاد المهني في مدارس تعليم منطقة مكة المكرمة، وتطوير المرشدين الطلابيين في الإرشاد المهني، وتفعيل منصة "سبل" في مدارس مكة المكرمة.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم برنامج التثقيف والإرشاد المهني "سبل" الذي يستهدف طلاب المدارس بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمعاهد والباحثين عن عمل والموظفين. وتقدم المنصة برامج في التثقيف والإرشاد المهني (سُبل) من خلال شبكة الإنترنت ترتكز عليها أنشطة التثقيف والإرشاد المهني لجميع الفئات المستهدفة، كما توفر محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لتساعد جميع الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.

ويقدم برنامج التثقيف والإرشاد المهني (سبل) مشروع صندوق أسبوع المهنة وهو عبارة عن برنامج مدة خمسة أيام دراسية يحتوي على مواد تفاعلية وأنشطة تهدف الى توعية الطلبة في المرحلة الثانوية بالمسارات المهنية المختلفة والمهارات اللازمة للنجاح ومهارات ريادة الاعمال والإرشاد وبذلك تتم تهيئتهم على اتخاذ قرارات أفضل لمستقبلهم المهني.

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19:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.