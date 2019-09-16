

نجران 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، اليوم الملتقى السادس لمعلمي الصفوف الأولية، بحضور مساعد المدير للشؤون التعليمية، حسين آل معمر ومدير الإشراف التربوي، علي الوادعي، وذلك بقاعة الشؤون التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن الملتقى يهدف الى معالجة الصعوبات التي تواجه طلاب التعليم العام، وطلاب التربية الخاصة، والتركيز على التحصيل الدراسي، وقياس جودة نواتج التعلم، كما يتضمن استعراض تجارب ومبادرات وخبرات تربوية من بعض معلمي الصفوف الأولية، ومناقشة المناهج الحديثة، إلى جانب العديد من الورش التدريبية، وأوراق العمل التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي.

//انتهى//

18:39ت م

0225





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يدشن الملتقى السادس لمعلمي الصفوف الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.