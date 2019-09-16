شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يستشهد بآيات قرأنية لحل الأزمة اليمنية .. فيديو والان مع التفاصيل

فاجئ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيريه، التركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني، حسن روحاني، خلال حديثه عن ضرورة حل الأزمة اليمنية عبر الحوار بين الأطراف المتنازعة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان وروحاني، اليوم الإثنين .

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وقال بوتين: ”هنا أريد أن أتذكر بعض الألفاظ من القرآن الكريم“، متحدثًا بحسب ما نقله المترجم عن مضمون الآية الكريمة: ”واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا“.

وأعتبر بوتين ما يجري في اليمن "كارثة إنسانية" لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار .. داعيًا أطراف النزاع اليمني إلى اتخاذ منصة أستانا نموذجًا يُحتذى لجمعهم حول طاولة واحدة .