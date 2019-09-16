السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:50 مساءً, 16 سبتمبر 2019 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد سمو ولي العهد من جهته أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

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