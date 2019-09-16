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الخدمة المدنية تطلق برنامج الأخصائي المعتمد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الخدمة المدنية إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.
وأوضحت الخدمة المدنية أن هذه الخطوة تأتي لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مُكنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية.
وفي وقت سابق، أكدت الخدمة المدنية أن لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة تمكن إعارة الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية للعمل في بعض الجهات بشكل مؤقت.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعارة هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية بشكل مؤقت لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، والحكومات الأجنبية، والهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.
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