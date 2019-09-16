شكرا لقرائتكم ولي العهد يتلقى اتصالًا من عمران خان: نقف مع المملكة بكل إمكاناتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-16 ولي العهد يتلقى اتصالًا من عمران خان: نقف مع المملكة بكل إمكاناتنا متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.







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