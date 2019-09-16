تفاصيل انضمام راشد الماجد إلى روتانا

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض - تصوير: خالد العجروش

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الاثنين، عن انضمام النجم الكبير راشد الماجد، كإحدى أهم الإضافات الفنية للشركة خلال الفترة المقبلة.

ونظمت روتانا احتفالية فنية كبرى للكشف عن التوقيع وإعلان انضمامه بشكل رسمي، حيث وصل راشد الماجد إلى الحفل برفقة سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة، وسط حضور إعلامي ضخم.

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ومن المنتظر أن تكون اتفاقية التعاون بين راشد الماجد وشركة روتانا، على إصدار ألبومات جديدة وإحياء حفلات ومهرجانات فنية وغنائية، بالإضافة إلى إعادة توزيع لكتالوج أغاني راشد الماجد القديمة.

وكانت روتانا قدمت خلال السنوات الماضية العديد من الحفلات في المملكة التي لاقت إشادة جماهيرية وحضورًا كبيرًا؛ بسبب الاحترافية والتنظيم الجيد للحفلات.

كما حصدت روتانا إشادة كبيرة بعد تنظيم العديد من الحفلات الغنائية داخل المملكة خلال الفترة الماضية، عبر كوكبة من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي.







