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أمطار وغبار غدًا والأرصاد تكشف التفاصيل
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة وجازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على وسط وشرق وغرب المملكة.
كما توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.
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