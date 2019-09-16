الان تتابع “الخدمة المدنية” تطلق “الأخصائي المعتمد” في لائحة الموارد البشرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 18 دقيقة - 10:15 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الخدمة المدنية إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة. وقالت في تغريدة على “تويتر”، إن ذلك يأتي لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مُكنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية.

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