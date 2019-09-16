الان تتابع في اتصال هاتفي بولي العهد .. رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 10:05 م, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أدان الهجوم الإرهابي على ارامكو الخليج 365-متابعات تلقى ولي العهد،اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني، عبر خلاله عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

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