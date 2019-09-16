شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان لولي العهد: جاهزون لمساندتكم في مواجهة الأعمال التخريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وعبر رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.



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