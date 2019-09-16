شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: التهديدات الإيرانية للمملكة.. تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اليوم (الإثنين) من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي أكد دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أنها تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة. وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.



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