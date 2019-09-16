طاحون الدجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عملية نقل الدجاج الحي من داخل أحد محلات بيع وطحن الحبوب بحي النكاسة في مكة المكرمة، والذي تستر بلوحة «طاحون» لتخزين الدجاج ومن ثم توزيعه بطريقة مخالفة.



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