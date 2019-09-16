، جمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر 2019، يومًا ترفيهيًا لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الجمعية، باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض، وذلك بحضور 34 أسرة.
وتولي الجمعية برنامج "رحلات الخير" أهمية كبيرة من منطلق أنّ الترفيه يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.
وبعد النجاح الذي حُظي به هذا البرنامج الترفيهي، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كل مدن المملكة التي يوجد بها أندية لشريكها الاستراتيجي (الشركة السعودية للكهرباء) لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسن، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها بصفة مستمرة وشاقة.
كما أن للقائمين على نادي الشركة السعودية للكهرباء دورًا رائدًا في الاهتمام بفئة المسنين الموجودين ضمن نطاق مسؤولية الجمعية من خلال توفير كل التجهيزات، والمعينات التي تُسهم في إنجاح الفعاليات الثقافية، والرياضية التي تنظمها الجمعية في هذا اليوم، وكذلك تهيئة النادي بما يتناسب مع هذه الفئة الغالية، كما يشمل وجود ممارسين صحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاج إليها كبار السن.
وتتلقى الجمعية أي استفسارات على هاتف 0112143838/0114100112 ، أو على الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي@saudialzheimer.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 09:56 PM
في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناهجمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة
نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر 2019، يومًا ترفيهيًا لمرضى الزهايمر الذين يحظون برعاية الجمعية في إطار برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الجمعية، باستضافة نادي شركة الكهرباء بالرياض، وذلك بحضور 34 أسرة.
وتولي الجمعية برنامج "رحلات الخير" أهمية كبيرة من منطلق أنّ الترفيه يعمل على زيادة ثقة مرضى الزهايمر وكبار السن بأنفسهم، إلى جانب رفع معنوياتهم مما يزيد من إقبالهم وأسرهم على الحياة بشكل كبير وواضح، وتعمل الجمعية جاهدة من أجل مساعدة المسنين من خلال تنفيذ الكثير من البرامج التي تعمل على الترويح عنهم، وتحسين الصحة النفسية لديهم التي تنعكس بدورها على الصحة العامة لهم.
وبعد النجاح الذي حُظي به هذا البرنامج الترفيهي، تسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على كل مدن المملكة التي يوجد بها أندية لشريكها الاستراتيجي (الشركة السعودية للكهرباء) لتفعيل الدمج الاجتماعي الذي يساعد في تحسين الوضع النفسي للمسن، ويخفف لديه مشاعر القلق، والاكتئاب، وكذلك الترويح عن أسرهم التي تحمل هم ومعاناة تقديم الرعاية لذويها بصفة مستمرة وشاقة.
كما أن للقائمين على نادي الشركة السعودية للكهرباء دورًا رائدًا في الاهتمام بفئة المسنين الموجودين ضمن نطاق مسؤولية الجمعية من خلال توفير كل التجهيزات، والمعينات التي تُسهم في إنجاح الفعاليات الثقافية، والرياضية التي تنظمها الجمعية في هذا اليوم، وكذلك تهيئة النادي بما يتناسب مع هذه الفئة الغالية، كما يشمل وجود ممارسين صحيين لتقديم أي خدمات طبية قد يحتاج إليها كبار السن.
وتتلقى الجمعية أي استفسارات على هاتف 0112143838/0114100112 ، أو على الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa ، ومواقع التواصل الاجتماعي@saudialzheimer.
، جمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "الزهايمر" تنظم يومًا ترفيهيًا بحضور 34 أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.