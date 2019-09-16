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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بتكليف الأستاذ تركي بن سليمان التركي مساعداً لعميد القبول والتسجيل لشؤون القبول.
ويعد" التركي "من الكفاءات الشابة المتميزة وله بصمة واضحة في تطوير آلية القبول بالجامعة.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 09:55 PM
صدر قرار مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش بتكليف الأستاذ تركي بن سليمان التركي مساعداً لعميد القبول والتسجيل لشؤون القبول.
ويعد" التركي "من الكفاءات الشابة المتميزة وله بصمة واضحة في تطوير آلية القبول بالجامعة.
، "التركي" مساعداً لعميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام الفيصل ،
المصدر : الخليج 365
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