محمد بن مسعود - الدمام - أبدى سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة الهلال غدًا في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا وقال: "نطمح لخطف بطاقة التأهل والوصول للدور المقبل". وأضاف: حظوظ الفريقين متكافئة في خطف بطاقة التأهل وحضرنا لأجل الفوز. وتطرق للخسارة من ضمك دوريًا وقال: "غياب اللاعبين الدوليين قبل مواجهة ضمك أثر على ظهور الفريق فنيًا ومباراة الغد ستكون مختلفة من كل الجوانب". وأضاف: لقاء ضمك حادثة وانتهت ويجب أن نتجاوزها بالانتصار في لقاء الغد. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 09:56 PM Advertisements سييرا: سنتجاوز خسارة ضمك بالفوز على الهلال سييرا: سنتجاوز خسارة ضمك بالفوز على الهلال أبدى سييرا مدرب فريق الاتحاد جاهزيتهم لمواجهة الهلال غدًا في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا وقال: "نطمح لخطف بطاقة التأهل والوصول للدور المقبل". وأضاف: حظوظ الفريقين متكافئة في خطف بطاقة التأهل وحضرنا لأجل الفوز. وتطرق للخسارة من ضمك دوريًا وقال: "غياب اللاعبين الدوليين قبل مواجهة ضمك أثر على ظهور الفريق فنيًا ومباراة الغد ستكون مختلفة من كل الجوانب". وأضاف: لقاء ضمك حادثة وانتهت ويجب أن نتجاوزها بالانتصار في لقاء الغد. الكلمات المفتاحية ، سييرا: سنتجاوز خسارة ضمك بالفوز على الهلال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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