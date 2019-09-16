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في أحدث واقعة عنف في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم (الاثنين) أن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية.
ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفاد قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو بأن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوجود رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، كان يحمل سلاحًا ناريًا بطريقة تهديدية.
وأضاف "أسيفيدو" أنه بعد دقيقة من البلاغ، وصلت قوات أمنية إلى المكان، ولم يتبع المشتبه به تعليمات الضباط، وحاول عبور الشارع نحو المدرسة الابتدائية، مطلقًا النار على الضباط، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بأذى.
وذكر قائد شرطة المدينة أن أفراد الشرطة ردوا على مطلق النار وأصابوه. وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، لكن فريق الإسعاف الذي وصل إلى المكان أعلن وفاته.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 09:44 PM
أطلق النار على الضباطتكساس .. الشرطة تقتل مسلحًا اعتزم مهاجمة مدرسة
في أحدث واقعة عنف في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شرطة مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم (الاثنين) أن أفرادها أطلقوا النار على رجل مسلح كان بالقرب من مبنى مدرسة ابتدائية.
ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفاد قائد شرطة المدينة آرت أسيفيدو بأن الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوجود رجل من أصول إفريقية بجوار إحدى المدارس، يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، كان يحمل سلاحًا ناريًا بطريقة تهديدية.
وأضاف "أسيفيدو" أنه بعد دقيقة من البلاغ، وصلت قوات أمنية إلى المكان، ولم يتبع المشتبه به تعليمات الضباط، وحاول عبور الشارع نحو المدرسة الابتدائية، مطلقًا النار على الضباط، الذين لحسن الحظ لم يصابوا بأذى.
وذكر قائد شرطة المدينة أن أفراد الشرطة ردوا على مطلق النار وأصابوه. وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، لكن فريق الإسعاف الذي وصل إلى المكان أعلن وفاته.
، تكساس .. الشرطة تقتل مسلحًا اعتزم مهاجمة مدرسة ،
المصدر : الخليج 365
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