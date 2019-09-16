وظائف وزارة الطاقة والصناعة – رابط تقديم وظائف وزارة الطاقة والصناعة 1441 عبر جدارة –...

نقدم لكم زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية وظائف وزارة الطاقة والصناعة 1441 والتي من المقرر التقديم لها عبر جدارة حيث نتعرف معكم متابعينا الكرام وزارة الطاقة والصناعة وظائف حت يمكن لجميع الراغبين الولوج عبر الرابط المباشلر للتقديم في وزارة الطاقة والصناعة توظيف.

نرصد معكم زوارنا الكرام كافة التفاصيل الخاصة بتقديم وظائف وزارة الطاقة والصناعة 1441 بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر رابط جدارة الخدمة المدنية إذ نتيح لحضراتكم التعرف على الشروط اللازمة للتقديم على وظائف وزارة الطافقة والصناعة بالإضافة لماهية الوظائف والموعد الخاص بالتقديم عبر جدارة.

جدارة

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التابعة لوكالة الوزارة للثروة المعدنية عن طرح فرص توظيف لكل من الرجال والنساء على السواء وذلك على سلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الخامسة وحتى السابعة حيث تحديد الحاجة لشغل 10 وظائف منها 4 وظائف للرجال و6 وظائف للنساء.

وظائف وزارة الطاقة والصناعة 1441

التوظيف على المرتبة الخامسة عدد 1 رجال التوظيف على المرتبة السادسة لعدد 4 نساء التوظيف على المرتبة السابعة لعدد 3 رجال و2 نساء

تقديم وظائف وزارة الطاقة والصناعة

يتم استقبال طلبات التوظيف على وظائف وزارة الطاقة والصناعة بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 18 محرم 1441 والموافق 17 سبتمبر 2019 في تمام الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا على أن يتم انتهاء التسجيل في يوم السبت القادم الموافق 22 محرم 1441.

رابط تقديم وظائف وزارة الطاقة والصناعة 1441

يتم التقديم عبر رابط جدارة الخدمة المدنية من هنا