السعودية | البرتغال تدين الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:09 مساءً, 16 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أدانت وزارة الخارجية البرتغالية بشكل قاطع الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأعربت البرتغال عن قلقها تجاه الهجمات المتكررة التي وقعت على الأراضي السعودية ضد المرافق المدنية, وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولجهود تحقيق الأمن الإقليمي للخليج.

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