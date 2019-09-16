منتدى الإعلام العربي.. 19 عاما لنجاح يتجدد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد دبي يومي 25 و26 من شهر مارس/آذار 2020 انعقاد الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي، وأعلن نادي دبي للصحافة أن المنتدى يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويشارك في المنتدى نخبة من أهم الرموز المحلية والعربية والعالمية من الساسة وصناع القرار والكُتَّاب والمفكرين والقيادات الإعلامية والخبراء والمتخصصين في القطاع الإعلامي الذين سيجتمعون في دبي، لمناقشة السبل التي يمكن أن يمنح بها الإعلام الشعوب العربية القدرة على النهوض من العثرات التي تواجه مستقبل المنطقة، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي والمعنيين به.

وكشفت اللجنة التنظيمية للمنتدى ممثلة في نادي دبي للصحافة عن أن الدورة المقبلة للمنتدى ستعمل على التوسع في تسليط الضوء على سبل تعزيز إسهام الإعلام العربي ودوره في مجابهة تحديات المرحلة الراهنة، ورصد متطلبات تطوير قطاعات الإعلام العربية ضمن مختلف مساراتها.

كما يستعرض المنتدى متطلبات تعزيز ثقة المتلقي العربي بالخطاب الإعلامي العربي ورفع مستوى وعي المجتمعات العربية حول علاقاتها مع وسائل الإعلام، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع مصادر الأخبار والمعلومات، وهو الموضوع الذي يشغل المساحة الأكبر من الاهتمام عند الحديث عن الإعلام وعلاقته بالمجتمع تأثيراً وتأثّراً.

وقالت منى المري، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي: "نستعد لتقديم دورة جديدة استثنائية من منتدى الإعلام العربي الذي يأتي انعقاده متزامناً مع العام الذي اختيرت دبي من قِبل وزراء الإعلام العرب لتكون فيه عاصمة للإعلام العربي، بما يحمله هذا الاختيار من تكريم وتكليف، يزيد من حجم المسؤولية التي استشعرناها مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى قبل ما يقرب من 20 عاماً.