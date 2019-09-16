كنيسة في أديس أبابا تحتفظ بآثار تعود للقرن الـ16

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كنيسة "تكلا هيمانوت" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بضواحي أديس أبابا تحتفظ بآثار تعود للقرن السادس عشر، وتتمثل الآثار التي تم اكتشافها في كهف محفور داخل أرض الكنيسة في مخطوطات جلدية وأدوات كنسية تعود للقرن السادس عشر الميلادي، بحسب ما أفاد به مرشد كنيسة "تكلا هيمانوت" هيلي كاسا لـ"العين الإخبارية."
وينتشر في العاصمة أديس أبابا عدد كبير من الكنائس الأرثوذكسية يعود إنشاؤها إلى أكثر من مئات السنين وتحتضن أغلبها آثارا وموروثات لتاريخ البلاد.
وتقع هذه الكنيسة على بُعد 7 كيلومترات بمحلية "بولي بولبولا"، القريبة من المطار الدولي للعاصمة داخل غابة تعيش فيها الطيور والحيوانات، مثل النمور والخنازير الوحشية والظباء وغيرها من الحيوانات.
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