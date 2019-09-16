برنامج المتطوعين إكسبو 2020.. كن جزءا من الحدث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دولة الإمارات في أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أول إكسبو دوليا بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان "إكسبو 2020 دبي"، قد فتح باب التسجيل ببرنامج التطوع في أكتوبر 2017، للمشاركة في رحلة التحضير لاستضافة الحدث العالمي الضخم الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب أكثر من 30 ألف متطوع للمساهمة في تنظيم هذا الحدث وتمثيل دولة الإمارات أمام ملايين الزوار في الملتقى الذي سيكون علامة فارقة ومنحى بارزا في تاريخ دولة الإمارات والمنطقة.

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ومن المنتظر أن يؤدي المتطوعون دورا حيويا في "إكسبو 2020 دبي" من خلال ترسيخ قيم حسن الضيافة وكرم المعاملة التي تشتهر بها دولة الإمارات بالترحيب بـ25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم على مدار ستة أشهر، خاصة أن نحو 70% منهم يأتون من خارج الإمارات، وهو ما لم يسبق تحقيقه في تاريخ معارض إكسبو العالمية الممتد على مدار 166 عاما.

ويمكن للمتطوعين المشاركة في فعاليات "إكسبو 2020 دبي" قبل انطلاقه عام 2020 ضمن رحلة الاستعداد والتجهيز له، ويشمل ذلك جلسات عصف ذهني للاستفادة من أفكارهم وتوظيفها ضمن خطط التحضير، تجسيدا لشعار الحدث الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ومن المقرر أن يوفر "إكسبو 2020 دبي" أثناء إقامة فعالياته فرص التطوع ضمن أكثر من 45 دورا ووظيفة، وأكثر من 16 مليون ساعة تطوعية على مدار 173 يوما، وفي المقابل سيكتسب المتطوعون خبرات جديدة ومهارات عملية، بينما يشاركون في تنظيم أحد أضخم الأحداث العالمية.