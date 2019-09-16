سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019

انخفض متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الإثنين، أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة بنحو قرشين مسجلا 16.35 جنيه للشراء و16.45 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، 16.35 جنيه للشراء و16.45 جنيه للبيع. وهو السعر ذاته في بنوك المصري الخليجي والبركة ومصر وكريدي أجريكول والشركة المصرفية العربية وعودة.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 16.42 جنيه للشراء و16.52 للبيع.

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وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك التجاري مصر، أكبر بنك قطاع خاص، أقل سعر مسجلا 16.32 جنيه للشراء مقابل 16.42 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي أمام العملة المصرية نحو 8 قروش -الجنيه 100 قرش- بدعم هدوء الطلب ووفرة المعروض من العملة الخضراء.



وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.09 جنيه مقابل 18.24 جنيه للبيع، وسجل سعر الإسترليني للشراء 20.37 جنيه مقابل 20.57 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.34 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.76 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.16 جنيه.

وواصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز من العام الجاري، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2013 عندما بلغ 7.6%.