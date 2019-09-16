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2019-09-16 خادم الحرمين لملك البحرين: قادرون على التعامل مع الأعمال الإرهابية متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأعرب جلالة ملك البحرين خلال الاتصال عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة وفي كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقد قدّر خادم الحرمين الشريفين لجلالة ملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكدا قدرة المملكة على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.







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