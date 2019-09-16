- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. كل متجاوز في قبضة الشرطة وآخرهم مطلوب الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. كل متجاوز في قبضة الشرطة وآخرهم مطلوب الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحت شعار “كل متجاوز في قبضة الشرطة”، قبض الأمن العام خلال الأيام الماضية على أحد المطلوبين بتنفيذ أحكام قضائية في الرياض، وذلك بعد المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية.
وقبض الأمن العام على المطلوب في الرياض وهو متهم بترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد تواجده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته، حيث تم ضبط بحوزته سلاح رشاش ومسدسين (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 11 هاتف نقال وأقنعة للوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كل متجاوز في قبضة الشرطة وآخرهم مطلوب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.