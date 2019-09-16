فيديو.. كل متجاوز في قبضة الشرطة وآخرهم مطلوب الرياض

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تحت شعار “كل متجاوز في قبضة الشرطة”، قبض الأمن العام خلال الأيام الماضية على أحد المطلوبين بتنفيذ أحكام قضائية في الرياض، وذلك بعد المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية.

وقبض الأمن العام على المطلوب في الرياض وهو متهم بترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد تواجده في أحد الأحياء السكنية ومداهمته، حيث تم ضبط بحوزته سلاح رشاش ومسدسين (غير مرخصة)، بالإضافة إلى 11 هاتف نقال وأقنعة للوجه.