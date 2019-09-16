وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الطاقة

2019-09-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الوزارة للثروة المعدنية، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توفر عدد (10) وظائف شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي حماية بيئة مساعد (للرجال/ الرياض).

– مراقب بيئي (للرجال/ الرياض).

– مهندس تعدين مساعد (للرجال/ جدة).

– مراقب بيئي (للرجال/ جدة).

– أخصائي تقنية معلومات مساعد (للنساء/ الرياض).

– محاسب مساعد (للنساء/ الرياض).

– مأمور علاقات عامة (للنساء/ الرياض).

– مدقق مشتريات (للنساء/ الرياض).

– جيولوجي (للنساء/ جدة).

– مصمم جرافيكس (للنساء/ جدة).

Advertisements

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

. خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من (متقدم/ــة) على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح من خلال منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/18هـ (الساعة 8 صباحًا)، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 1441/1/22هـ (الساعة 4 عصرًا).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)