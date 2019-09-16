أسعار النفط تتراجع بعد استئناف إمدادات أرامكو

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

صعدت أسعار النفط نحو 20 بالمئة خلال جلسة يوم الاثنين، لكنها تراجعت بعد إعلان أرامكو استئناف تحميل النفط بشكل طبيعي في وقت سابق اليوم.

وتسبب هجوم إرهابي استهدف معملين لأرامكو في بقيق وخريص إلى اشتعال حريق تم السيطرة عليه لكنه تسبب في تعطيل الإمدادات بشكل مؤقت.

كما ساهم سماح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام المخزون الاستراتيجي لبلاده لضمان استقرار الإمدادات، في نزول النفط من ذروته.

وقفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ما يصل إلى 19.5 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت جرينتش، بلغ العقد 65.77 دولار للبرميل بزيادة 5.55 دولار أو 8.4 في المئة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 15.5 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو 1998. ولاحقًا، زاد العقد إلى 59.54 دولار للبرميل بزيادة 4.69 دولار أو 7.88 في المئة.

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والمعروف أن المملكة هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتعمل بشكل مستمر على ضمان إمدادات النفط والحفاظ على استقرار السوق.

وكانت أوبك أعلنت اليوم أن المملكة تتواصل معها باستمرار وأن الأمر لا يدعو إلى الفزع في إشارة إلى قدرة المملكة على امتصاص آثار هذه العملية الإرهابية.

ونقلت رويترز عن مصدر بقطاع النفط مطلع على التطورات قوله إن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.

من جانبه اتهم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري إيران مباشرة بالهجوم على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة العالمي من خلال الهجوم على أرامكو.

وقال في كلمة أمام المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: ”الولايات المتحدة تدين بصدق هجوم إيران على السعودية وندعو بقية الدول لفعل ذلك“. وأضاف: ”واثقون بشدة من متانة السوق وفي أن استجابتها ستكون إيجابية“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إيران في استهداف أرامكو نافيًا أن يكون الهجوم تم من الأراضي اليمنية كما يزعم الحوثيون.