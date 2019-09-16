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2019-09-16 شاهد.. تدفق المياه من شلالات قنا بعد أمطار غزيرة متابعات الخليج 365 - محايل عسير تدفقت المياه من شلالات قنا في محافظة محايل عسير بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم. Advertisements ووثق متابعات الخليج 365 إدريس آل جلي بمقطع فيديو لحظة هدير المياه من مرتفعات قنا.







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